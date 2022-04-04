سياسة
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ألمانيا: لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن"، وأكد أن قطع إمدادات الغاز حاليا سيضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.
ألمانيا: لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن
وزير المالية الألماني قال إن قطع الغاز الروسي حالياً سيضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا / AFP
4 أبريل 2022

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وقبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أوضح ليندنر: "يجب أن نبحث فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي" وأن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".

وكانت ليتوانيا أعلنت وقف جميع واردات الغاز الروسي إلى بلادها لتصبح أول دولة في أوروبا تستغني عن الإمدادات الروسية.

ولم يتبين على الفور كيف ستعالج ليتوانيا العجز الناتج عن وقف الإمدادات الروسية.

ووقعت روسيا مرسوماً يُلزم "الدول غير الصديقة" بسداد ثمن الغاز المستورد منها بالروبل الروسي، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبموجب المرسوم، يجب على الدول المستوردة للغاز الروسي فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لسداد ثمنه.

وتسعى روسيا إلى التخفيف من استخدام الدولار في القطاعات الاقتصادية في البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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