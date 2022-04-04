قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وقبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أوضح ليندنر: "يجب أن نبحث فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي" وأن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".

وكانت ليتوانيا أعلنت وقف جميع واردات الغاز الروسي إلى بلادها لتصبح أول دولة في أوروبا تستغني عن الإمدادات الروسية.

ولم يتبين على الفور كيف ستعالج ليتوانيا العجز الناتج عن وقف الإمدادات الروسية.

ووقعت روسيا مرسوماً يُلزم "الدول غير الصديقة" بسداد ثمن الغاز المستورد منها بالروبل الروسي، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبموجب المرسوم، يجب على الدول المستوردة للغاز الروسي فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لسداد ثمنه.

وتسعى روسيا إلى التخفيف من استخدام الدولار في القطاعات الاقتصادية في البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.