سياسة
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أردوغان يؤكد لشولتس عزم تركيا مواصلة مساعيها لإنهاء الحرب بأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمستشار الألماني أولاف شولتس، عزم بلاده مواصلة مساعيها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
أردوغان يؤكد لشولتس عزم تركيا مواصلة مساعيها لإنهاء الحرب بأوكرانيا
أردوغان لشولتس: عازمون مواصلة مساعينا لإنهاء الحرب بأوكرانيا / AA Archive
4 أبريل 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمستشار الألماني أولاف شولتس، عزم بلاده مواصلة مساعيها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان الاثنين أن أردوغان وشولتس بحثا خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضاف البيان أن أردوغان أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التركية-الألمانية، والحفاظ على علاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل بعزم مساعيها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

في 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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