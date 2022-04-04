سياسة
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بسبب ما حدث في بوتشا.. بايدن يقول إن بوتين "مجرم حرب" ويدعو إلى محاكمته
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر ارتكاب ما أسماها "جرائم حرب"، وقال إنه يعتزم السعي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد ورود تقارير بشأن فظائع ترتكب في أوكرانيا.
بسبب ما حدث في بوتشا.. بايدن يقول إن بوتين "مجرم حرب" ويدعو إلى محاكمته
بايدن دعا إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال / AFP
4 أبريل 2022

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إلى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا، متوعداً بتشديد العقوبات على موسكو.

يأتي ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في المناطق التي انسحبوا منها في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين: "رأيتم ما حدث في بوتشا (منطقة قرب كييف)"، مضيفاً: "بوتين مجرم حرب" حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى محاكمة بوتين عن "جرائم الحرب (التي ارتكبتها قوات بلاده)"، وقال إنه سيسعى "لفرض مزيد من العقوبات إثر الفظائع المبلغ عنها في أوكرانيا"، وفق الوكالة الأمريكية.

واكتُشفت مقبرة جماعية وجثث مقيدة لأشخاص قُتلوا بالرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، خارج كييف، وهي بلدة استعادتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية، مما يدفع الولايات المتحدة وأوروبا على ما يبدو إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو.

وقال بايدن: "علينا أن نجمع المعلومات.. علينا أن نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها لمواصلة القتال. والحصول على كل التفاصيل حتى تكون هذه محاكمة فعلية تتعلق بجرائم الحرب".

وأضاف بايدن أن "بوتين وحشي، وما يحدث في بوتشا شائن وشاهده الجميع".

ونفى الكرملين بشكل قاطع أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين ، بما في ذلك في بوتشا ، إذ قال إن أوكرانيا دبرت واقعة القبور والجثث لتشويه صورة روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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