سياسة
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إيلون ماسك أكبر مساهم في موقع تويتر وأسهم الشركة ترتفع.. كم تبلغ حصّته؟
لا تقتصر علاقة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع موقع تويتر على التغريد عبره لمشاركة إنجازاته وأفكاره وبعض مواقفه، بل تخطى ذلك للاستحواذ على أسهم فيه.. فكم بلغت حصّته؟
إيلون ماسك أكبر مساهم في موقع تويتر وأسهم الشركة ترتفع.. كم تبلغ حصّته؟
إيلون ماسك يكشف حصة تبلغ 9.2% في تويتر والأسهم ترتفع 26% / Reuters
4 أبريل 2022

أظهر إفصاح تنظيمي الاثنين أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يحوز حصة 9.2 في المئة من تويتر، مما قد يجعله على الأرجح أكبر مساهم في موقع التدوينات الصغيرة.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 26 في المئة في تداولات ما قبل الفتح بعد الإفصاح، والذي يأتي في أعقاب تغريدة ماسك بأنه "يفكّر بجدية" في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك "ميتا" و"سناب" المالكة لتطبيق سناب شات.

ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في تويتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناء على إغلاق السهم يوم الجمعة.

ويمتلك الأسهم صندوق إيلون ماسك روفوكابل تراست.

ولدى ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009.

ومع ذلك، انتقد ماسك منصة وسائل التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة وقال إن الشركة تقوّض الديمقراطية من خلال عدم التزام مبادئ حرية التعبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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