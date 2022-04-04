أعلنت فرنسا أنها ستطرد 35 دبلوماسياً روسياً "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن "هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".

وقبيل ذلك أعلنت الخارجية الألمانية طرد "عدد كبير" من الدبوماسيين الروس من أراضيها رداً على "جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".

وقالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان إن بلادها اتخذت هذه الخطوة لإظهار موقفها ضد "وحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، إثر التقارير التي تحدثت عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وفيما لم تعلن الخارجية الألمانية العدد الفعلي للدبلوماسيين الروس الذي أعلنتهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، قالت وكالة الأنباء الرسمية DPA إن الحكومة أمرت بطرد 40 دبلوماسياً.

وذكر بيان الخارجية أن "الحكومة الفيدرالية قررت اليوم إعلان عدد كبير من موظفي السفارة الروسية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، ممن يعملون كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا".

"قرار غير ودّي"

إلى ذلك قالت روسيا إن علاقاتها مع ألمانيا ستتدهور أكثر بعد قرار برلين "غير الودي" طرد نحو 40 دبلوماسياً روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكتبت السفارة الروسية في برلين على تليغرام إن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".

وتأتي عملية الطرد الجماعي في سياق السخط الأوروبي إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا الذي ازداد بعد اكتشاف عشرات الجثث في شوارع بوتشا الأوكرانية، وهو ما رفضه الكرملين "رفضاً قاطعاً".

واتخذت دول أوروبية عدة تدابير مماثلة لفرنسا وألمانيا.

في 29 مارس/آذار أعلنت بلجيكا طرد 21 شخصاً يعملون في السفارة والقنصلية الروسية للاشتباه في ضلوعهم "في عمليات تجسس ونفوذ يهددان الأمن القومي".

وفي اليوم نفسه قالت هولندا إنها طردت 17 شخصاً "معتمدين دبلوماسيين لدى البعثات التمثيلية الروسية في هولندا" لكنهم "ينشطون سراً بصفتهم عناصر استخبارات".

وفي 23 مارس/آذار أعلنت بولندا طرد 45 "جاسوساً روسياً يُقدّمون أنفسهم بأنهم دبلوماسيون".

كذلك أشارت إيرلندا إلى أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روساً ومن بلغاريا 11 دبلوماسياً ومن التشيك دبلوماسياً واحداً ومن دول البلطيق الثلاث 10 دبلوماسيين.

وأعلنت ليتوانيا الاثنين طرد السفير الروسي في فيلنيوس "رداً على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة".