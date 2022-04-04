سياسة
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أوكرانيا.. الصليب الأحمر يعلن احتجاز فريق تابع له غرب مدينة ماريوبول
أعلن الصليب الأحمر الاثنين أن فريقاً تابعاً له احتجزته الشرطة في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية، ويحاول فريق الصليب الأحمر الوصول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة وإجلاء بعض سكانها الذين يعانون نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية.
أوكرانيا.. الصليب الأحمر يعلن احتجاز فريق تابع له غرب مدينة ماريوبول
يحاول فريق الصليب الأحمر الوصول إلى ماريوبول المحاصرة وإجلاء بعض سكانها الذين يعانون نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية / AFP
4 أبريل 2022

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسون سترازيوسو إن فريقاً من اللجنة جرى توقيفه خلال محاولته الوصول إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية الاثنين لإجلاء مدنيين، وهو محتجز الآن في بلدة مانوش القريبة.

وقال سترازيوس: "فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر محتجز في بلدة مانوش، على بعد 20 كيلومتراً غربي ماريوبول".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن فريق الصليب الأحمر تحتجزه "سلطات الاحتلال".

وأحجم سترازيوسو عن كشف تفاصيل بشأن الجهة التي تحتجز الفريق، قائلاً فقط إنها الشرطة. وأضاف: "هذا ليس موقف احتجاز رهائن" وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحدث مع كل الأطراف لتوضيح الموقف والسعي لإطلاق سراح الفريق.

ويحاول فريق الصليب الأحمر الوصول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة وإجلاء بعض سكانها الذين يعانون نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية. وهذه رابع محاولة للفريق منذ الجمعة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سحبت فريقها من المدينة الساحلية منتصف مارس/آذار بعد أن نفدت المساعدات التي بحوزتهم.

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ أكثر من شهر حيث يدافع السكان عن أنفسهم في ظل ظروف ندد بها المجتمع الدولي.

وكشف رئيس بلدية ماريوبول الاثنين أن 90% من المدينة قد دُمِّر وأن نحو 130 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخلها وسط قصف روسي مستمر.

والأحد قالت وزارة الدفاع الروسية إنها فتحت ممراً إنسانياً في ماريوبول لإجلاء المدنيين بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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