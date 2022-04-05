سياسة
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الرئاسة التركية: أردوغان يجري مباحثات مع رؤساء غربيين لإحلال السلام
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه الغربيين الاثنين، في إطار المساعي الدبلوماسية التركية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الرئاسة التركية: أردوغان يجري مباحثات مع رؤساء غربيين لإحلال السلام
 يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه الغربيين / AA
5 أبريل 2022

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته الدبلوماسية مع قادة الدول لإرساء السلام الإقليمي والعالمي.

وفي تغريدة نشرها على تويتر أوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن أردوغان أجرى الاثنين اتصالات هاتفية مع نظرائه البلغاري رومن راديف والفنلندي ساولي نينيستو والكازاخي قاسم جومارت توكاييف والصربي ألكسندر فوتشيتش والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف أن أردوغان بحث خلال الاتصالات الهاتفية مع القادة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ويشمل ذلك الحرب الروسية-الأوكرانية.

ولفت ألطون إلى أن جهود الرئيس أردوغان لإحلال السلام الإقليمي والعالمي تعزز دور تركيا بصفتها قوة استقرار في المنطقة.

وبين أن "أهمية تركيا، بقدراتها الدبلوماسية والإنسانية المتزايدة، يمكن فهمها بشكل أفضل من خلال مساهماتنا البناءة والواقعية في حل الأزمات".

وأكد أن بلاده ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والحوار مستقبلاً.

وأضاف: "إدراك العالم المكاسب التي ستجلبها صداقة تركيا للإنسانية مصدر فخر لأمتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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