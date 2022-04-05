أعلنت روسيا الاثنين إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجزائر لمكافحة الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية في بيان: "انعقد في مدينة فلاديقوقاز الروسية المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام".

وأوضحت أن المناورات ستجرى في "قاعدة حماقير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وقد جرى تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات خلال المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن المناورات ستكون عبارة عن "تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها".

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات من الجانب الروسي نحو 80 عسكرياً من المنطقة العسكرية الجنوبية.

يذكر أن خطة المناورات القتالية للقوات الروسية لعام 2022، تتضمن مشاركة عسكريين من المنطقة الجنوبية في تدريبات دولية مع الجزائر ومصر وكازاخستان وباكستان.