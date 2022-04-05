سياسة
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لمكافحة الإرهاب.. روسيا والجزائر تجريان مناورات عسكرية مشتركة نوفمبر المقبل
أعلنت روسيا إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجزائر لمكافحة الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في قاعدة حماقير بالجزائر.
لمكافحة الإرهاب.. روسيا والجزائر تجريان مناورات عسكرية مشتركة نوفمبر المقبل
 المناورات الروسية-الجزائرية ستجرى في قاعدة حماقير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أرشيفية / AP
5 أبريل 2022

أعلنت روسيا الاثنين إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجزائر لمكافحة الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية في بيان: "انعقد في مدينة فلاديقوقاز الروسية المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام".

وأوضحت أن المناورات ستجرى في "قاعدة حماقير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وقد جرى تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات خلال المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن المناورات ستكون عبارة عن "تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها".

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات من الجانب الروسي نحو 80 عسكرياً من المنطقة العسكرية الجنوبية.

يذكر أن خطة المناورات القتالية للقوات الروسية لعام 2022، تتضمن مشاركة عسكريين من المنطقة الجنوبية في تدريبات دولية مع الجزائر ومصر وكازاخستان وباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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