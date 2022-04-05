أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT عن إطلاق مشروع جديد يسمى TRT Francais، وهي منصة صحفية رقمية للجمهور الناطق بالفرنسية، ستنشر الأخبار والتحليلات حول السياسة والثقافة والأعمال وأسلوب الحياة.

وتعد منصة الوسائط الجديدة جزءاً من خطط TRT للتوسع عالمياً.

وتمتلك الشبكة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها أربعة منصات دولية مختلفة: TRT World وTRT Arabic وTRT Russian وTRT Deutsch.

تأسست الشبكة الإعلامية التركية في عام 1964 وتوسعت لتكون شبكة دولية منذ عام 2016 ، عندما أطلقت خدمتها باللغة الإنجليزية TRT World.

وفي بيان قال المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد سوباشي إن هذه الإضافة للشبكة هي "خطوة مهمة" أخرى نحو تعزيز البث باللغات الأجنبية.

وقال سوباشي: "مثل خدماتنا الدولية الأخرى ستواصل TRT Francais الصحافة التي لا تعكس قيم الحياد والإنصاف فحسب، وإنما تزود أيضاً الناس بفهم عميق للعالم الخارجي".

وتابع: "سنواصل إبقاء جمهورنا العالمي في صميم سردنا للقصص، وسنضمن تقديم الأخبار الأكثر توازناً. وبصفتنا شبكة عامة، سنواصل تمكين الأشخاص بمعلومات موثوقة ومحتوى ملهم".

وستقدم قناة TRT Francais صحافة أصلية باللغة الفرنسية على أساس يومي، من الأخبار العاجلة والتقارير إلى أعمدة الرأي ومقاطع الفيديو.

وتسعى المنصة لتقديم صحافة عادلة وشفافة للجمهور الناطق بالفرنسية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال عمر فاروق تانريفردي، نائب مدير عام المؤسسة مسؤول قنوات البث الدولية، إن "الخدمة الفرنسية ستراعي قيم الدقة والمصداقية، وتضع نصب عينيها الوصول إلى هدف تحسين معيشة الفئات الضعيفة والمهمشة".

وأضاف: "سيكون تحقيقاً صادقاً في جميع الأحداث الكبرى التي تشكل عالمنا".

وتابع: "نحن لا نسعى وراء الأرقام. نحن مهتمون بإبراز الحقيقة، ونطمح ببساطة لخدمة 76 مليون ناطق أصلي للفرنسية و274 مليون ناطق بالفرنسية بطلاقة في جميع أنحاء العالم ".

مثل منصات TRT الدولية الأخرى، ستنشر TRT Français محتوى على شبكات أخرى مثل YouTube وFacebook وTwitter وInstagram، إضافة إلى الموقع الإلكتروني trtfrancais.com.

ومع دخول قناة TRTWorld إلى المسرح الإعلامي العالمي في عام 2016 وضعت تركيا نفسها بسرعة كقوة إعلامية بديلة.

وعند إطلاق شبكة الأخبار الطموحة باللغة الإنجليزية TRT World وصفها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان آنذاك بأنها "نافذة جديدة على العالم".

وصرح حينها الرئيس التركي قائلاً: "مهمة TRT World رائعة في وقت تتطابق فيه وسائل الإعلام الدولية بشكل أساسي. قد يكون مقدمو العروض والقنوات مختلفين لكن التحرير واللغة رتيبان وقابلان للتبادل".

وأضاف: "إن مهمة TRT World تتمثل في إعادة سرد القصص بلغة جديدة، وتقديم الميكروفون لمن لا يُسمح لهم بالتحدث، وتشغيل الكاميرا على أصوات لا تُرى".

ومنذ أن نمت الشبكة لتصبح لاعباً رئيسياً في المشهد الإعلامي العالمي، أصبحت بيتاً إعلامياً نابضاً بالحياة يضم أكثر من 600 صحفي وصحفية يمثلون 36 جنسية في أربعة مراكز إذاعية: لندن وسنغافورة وواشنطن ومقرها الرئيسي في إسطنبول.