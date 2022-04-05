ثقافة
3 دقيقة قراءة
هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT تطلق منصاتها الرقمية باللغة الفرنسية
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT عن إطلاق مشروع جديد ناطق باللغة الفرنسية "TRT Français" سيقوم على تقديم صحافة عادلة وشفافة للجمهور الناطق بالفرنسية في جميع أنحاء العالم.
هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT تطلق منصاتها الرقمية باللغة الفرنسية
هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT تعلن إطلاق مشروع جديد ناطق باللغة الفرنسية / Others
5 أبريل 2022

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT عن إطلاق مشروع جديد يسمى TRT Francais، وهي منصة صحفية رقمية للجمهور الناطق بالفرنسية، ستنشر الأخبار والتحليلات حول السياسة والثقافة والأعمال وأسلوب الحياة.

وتعد منصة الوسائط الجديدة جزءاً من خطط TRT للتوسع عالمياً.

وتمتلك الشبكة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها أربعة منصات دولية مختلفة: TRT World وTRT Arabic وTRT Russian وTRT Deutsch.

تأسست الشبكة الإعلامية التركية في عام 1964 وتوسعت لتكون شبكة دولية منذ عام 2016 ، عندما أطلقت خدمتها باللغة الإنجليزية TRT World.

وفي بيان قال المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد سوباشي إن هذه الإضافة للشبكة هي "خطوة مهمة" أخرى نحو تعزيز البث باللغات الأجنبية.

وقال سوباشي: "مثل خدماتنا الدولية الأخرى ستواصل TRT Francais الصحافة التي لا تعكس قيم الحياد والإنصاف فحسب، وإنما تزود أيضاً الناس بفهم عميق للعالم الخارجي".

وتابع: "سنواصل إبقاء جمهورنا العالمي في صميم سردنا للقصص، وسنضمن تقديم الأخبار الأكثر توازناً. وبصفتنا شبكة عامة، سنواصل تمكين الأشخاص بمعلومات موثوقة ومحتوى ملهم".

وستقدم قناة TRT Francais صحافة أصلية باللغة الفرنسية على أساس يومي، من الأخبار العاجلة والتقارير إلى أعمدة الرأي ومقاطع الفيديو.

وتسعى المنصة لتقديم صحافة عادلة وشفافة للجمهور الناطق بالفرنسية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال عمر فاروق تانريفردي، نائب مدير عام المؤسسة مسؤول قنوات البث الدولية، إن "الخدمة الفرنسية ستراعي قيم الدقة والمصداقية، وتضع نصب عينيها الوصول إلى هدف تحسين معيشة الفئات الضعيفة والمهمشة".

وأضاف: "سيكون تحقيقاً صادقاً في جميع الأحداث الكبرى التي تشكل عالمنا".

وتابع: "نحن لا نسعى وراء الأرقام. نحن مهتمون بإبراز الحقيقة، ونطمح ببساطة لخدمة 76 مليون ناطق أصلي للفرنسية و274 مليون ناطق بالفرنسية بطلاقة في جميع أنحاء العالم ".

مثل منصات TRT الدولية الأخرى، ستنشر TRT Français محتوى على شبكات أخرى مثل YouTube وFacebook وTwitter وInstagram، إضافة إلى الموقع الإلكتروني trtfrancais.com.

ومع دخول قناة TRTWorld إلى المسرح الإعلامي العالمي في عام 2016 وضعت تركيا نفسها بسرعة كقوة إعلامية بديلة.

وعند إطلاق شبكة الأخبار الطموحة باللغة الإنجليزية TRT World وصفها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان آنذاك بأنها "نافذة جديدة على العالم".

وصرح حينها الرئيس التركي قائلاً: "مهمة TRT World رائعة في وقت تتطابق فيه وسائل الإعلام الدولية بشكل أساسي. قد يكون مقدمو العروض والقنوات مختلفين لكن التحرير واللغة رتيبان وقابلان للتبادل".

وأضاف: "إن مهمة TRT World تتمثل في إعادة سرد القصص بلغة جديدة، وتقديم الميكروفون لمن لا يُسمح لهم بالتحدث، وتشغيل الكاميرا على أصوات لا تُرى".

ومنذ أن نمت الشبكة لتصبح لاعباً رئيسياً في المشهد الإعلامي العالمي، أصبحت بيتاً إعلامياً نابضاً بالحياة يضم أكثر من 600 صحفي وصحفية يمثلون 36 جنسية في أربعة مراكز إذاعية: لندن وسنغافورة وواشنطن ومقرها الرئيسي في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us