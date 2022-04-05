سياسة
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تركيا تتوقع تطورات إيجابية حول إجلاء المدنيين من ماريوبول خلال وقت قصير
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تعمل بالتنسيق مع موسكو وكييف لإيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وضمان إجلاء رعاياها ومواطني الدول الأخرى.
تركيا تتوقع تطورات إيجابية حول إجلاء المدنيين من ماريوبول خلال وقت قصير
  أنقرة تتوقع تطورات إيجابية لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية   / AFP
5 أبريل 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء أن أنقرة تتوقع حدوث تطورات إيجابية خلال وقت قصير فيما يتعلق بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة صحفيين حول مساعي تركيا الرامية إلى ضمان إجلاء الأتراك ومواطني البلدان الأخرى بما في ذلك الجرحى من ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.

وأكّد أقار أن تركيا تواصل العمل بالتنسيق مع السلطات الروسية والأوكرانية من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وضمان إجلاء رعاياها ومواطني الدول الأخرى.

وقال الوزير التركي: "نتوقع ونتمنى حدوث تطورات إيجابية خلال وقت قصير".

والاثنين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعمل على سيناريوهات متعددة لاستعادة مدينة ماريوبول من القوات الروسية، مشيراً إلى "وساطة تركية خاصة" في هذا الإطار.

وأوضح زيلينسكي أنه لا يمكنه في الوقت الراهن الإفصاح عن كل السيناريوهات، مضيفاً: "نتحدث عن وساطة تركية في هذه المهمة الخاصة".

والأحد قالت وزارة الدفاع الروسية إنها فتحت ممراً إنسانياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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