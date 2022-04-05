سياسة
3 دقيقة قراءة
ناشط فلسطيني مُعتقل يقاضي "بيغاسوس" الإسرائيلية بفرنسا
رفع المحامي الفلسطيني صلاح حموري دعوى قضائية ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO بتهمة اختراق هاتفه المحمول بصورة غير قانونية عبر برنامج "بيغاسوس".
ناشط فلسطيني مُعتقل يقاضي "بيغاسوس" الإسرائيلية بفرنسا
يحمل حموري الجنسية الفرنسية، وجرى اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل/نيسان إلى 13 مايو/أيار عام 2021  / AFP
5 أبريل 2022

رفع المحامي الفلسطيني صلاح حموري المسجون في إسرائيل دعوى قضائية الثلاثاء في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO بتهمة اختراق هاتفه المحمول بصورة غير قانونية، عبر برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته.

وفي بداية مارس/آذار قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن الإداري أربعة أشهر على الناشط صلاح حموري الذي اعتبرته "تهديداً للأمن".

وقد تبين أنه واحد من 6 نشطاء فلسطينيين جرى استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج بيغاسوس المثير للجدل.

والعام الماضي أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أنها أجرت اختبارات على أجهزة أعضاء في منظمات فلسطينية غير حكومية كانت إسرائيل أدرجتها على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وتشمل منظمة الدفاع عن الأسرى (الضمير) التي يعمل فيها حموري، وخلصت إلى استهداف ستة منهم ببرنامج بيغاسوس.

وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وصلاح حموري الثلاثاء شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد NSO بتهمة "اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان" حموري.

من جانبه قال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي، بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".

وقدمت المنظمات الحقوقية شكوى بشأن جرائم مثل "انتهاك الخصوصية والمراسلات، والكشف عن بيانات شخصية لطرف ثالث"، إلى المدعي العام للمحكمة القضائية في باريس، أملاً في فتح تحقيق جنائي.

ويحمل حموري الجنسية الفرنسية، وجرى اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل/نيسان إلى 13 مايو/أيار عام 2021 .

وفي يوليو/تموز 2021 كشفت تحقيقات عالمية نشرها اتحاد من وسائل الإعلام الدولية أن مجموعة NSO مكنّت أنظمة قمعية من استهداف صحفيين ومعارضين ودبلوماسيين عبر برنامج التجسس بيغاسوس.

وعلى إثر "الفضيحة" التي تضمنت دولاً تتجسس على أخرى وتعرّض رؤساء بعض الدول للاختراق أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني حظر الشركة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us