سياسة
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القضاء الإماراتي يحكم على مواطنة إسرائيلية بالإعدام.. ما السبب؟
أدانت محكمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي امرأة إسرائيلية وأصدرت عليها حكماً بالإعدام.. ما تهمتها؟
القضاء الإماراتي يحكم على مواطنة إسرائيلية بالإعدام.. ما السبب؟
أدينت المرأة بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين - أرشيفية / AFP
5 أبريل 2022

أصدرت محكمة في أبو ظبي حكماً بإعدام إسرائيلية لإدانتها بحيازة كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، وفق هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء.

وأدينت المرأة بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، فيما رجحت مصادر إسرائيلية أن يُستأنف الحكم ويستبدل بعقوبة السجن الطويل بدلاً من الإعدام.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها على علم بالقضية، وعلى اتصال مع الجهات المسؤولة وعائلة المتهمة.

ووقّعَت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق تطبيع بينهما، ومنذ ذلك الحين بدأ السياح ورؤساء الشركات الإسرائيليون يتوافدون على الإمارات بشكل ملحوظ وبكميات كبيرة.

وحديثاً بدأ مواطنو الإمارات وإسرائيل زيارة البلدين بلا حاجة إلى طلب الحصول على تأشيرة قبل السفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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