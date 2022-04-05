سياسة
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بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. "ماسك" يستطلع آراء متابعيه حول إضافة زر جديد
استطلع رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك آراء متابعيه على تويتر، البالغ عددهم 80 مليون شخص، عما إذا كانوا يريدون إضافة زر "تحرير" إلى التغريدات على الموقع. ويأتي ذلك بعد ساعات من شراء ماسك 73 مليون سهم من أسهم الشركة.
بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. "ماسك" يستطلع آراء متابعيه حول إضافة زر جديد
سأل ماسك متابعيه ما إذا كانوا يفضلون إضافة زر "التحرير" لتعديل محتوى التغريدة  / Reuters
5 أبريل 2022

استطلع رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، آراء متابعيه على تويتر، عما إذا كانوا يريدون إضافة زر جديد إلى التغريدات على الموقع أم لا.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان استحواذ ماسك، على حصة تبلغ 9.2% من تويتر.

وسأل ماسك متابعيه إذا كانوا يفضلون إضافة زر "التحرير"، الذي يمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.

وكتب ماسك كلمتي "yse" و "on"، بدلا "yes" و "no"، لتوضيح فكرته حول إمكانية التعديل.

وحتى الآن، تلقى استطلاع ماسك على تويتر حوالي 3 ملايين تصويت، صوت أكثر من 73% منهم بنعم.

ولا يحتوي تويتر على زر تعديل للتغريدات. وهو ما يضطر رواده إلى مسحها تماماً في حال الرغبة في تعديلها، ما يؤدي إلى ضياع الإعجابات والتعليقات التي جاءت عليها.

ورغم مطالبات رواد الموقع بوضع رز للتعديل، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي في عام 2020، إلى احتمالية عدم رغبة الشخص الذي أعاد نشر التغريدة الأصلية إلى التعديل الذي أضافه صاحبها وربما عدم ملاحظته ذلك.

وعلى الرغم من استثماره أكثر من ملياري دولار في تويتر، يتوقع موقع "ماشابل” عدم تمكن ماسك من إضافة ميزات جديدة إلى التطبيق، لكن شراءه 73 مليون سهم في الشركة، يمنحه تأثيراً أكبر في توجيهها.

ورغم امتلاك ماسك أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009، انتقد ماسك منصة وسائل التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة وقال إن الشركة تقوّض الديمقراطية من خلال عدم التزام مبادئ حرية التعبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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