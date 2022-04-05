أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عدداً من الدبلوماسيين الروس العاملين في بروكسل أشخاصا غير مرغوب فيهم، حسب مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل: "قررت اليوم اعتبار عدد (دون ذكر رقم) من مسؤولي البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

وأوضح، في تصريحات بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، أن القرار جاء" لمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان "واضحاً جداً" في موقفه، "وسيواصل فرض العقوبات طالما استمر العدوان الروسي (على أوكرانيا)".

وكان الاتحاد أوضح في بيان "استناداً إلى قرار الممثل الأعلى (للسياسة الخارجية) جوزيب بوريل فقد أعلن 19 عضواً في البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أشخاصاً غير مرغوب فيهم لانخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي”.

كما اوضح الاتحاد الأوروبي أن قراره يأتي أيضاً احتجاجاً على تقارير عن قتل مدنيين في مدن أوكرانية خضعت لسيطرة القوات الروسية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وارتكاب القوات الروسية "أعمالاً وحشية".

"جرائم حرب"

قررت إسبانيا والسويد الثلاثاء طرد 28 دبلوماسياً روسياً، على خلفية اتهام السلطات الأوكرانية موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده ستطرد 25 دبلوماسياً وموظفاً في السفارة الروسية لديها.

وأضاف أن أولئك الدبلوماسيين "يشكلون تهديداً للمصالح الأمنية الإسبانية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديدات.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في مؤتمر صحفي، إن بلادها طردت 3 دبلوماسيين روس احتجاجاً على جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا.

وأضافت أنه السفير الروسي لدى السويد استُدعي إلى وزارة الخارجية وأُبلغ بالقرار.