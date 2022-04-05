سياسة
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الكويت تعلن ضبط وتفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات مختلفة.. ما القصة؟
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 11 شخصاً، من جنسيات آسيوية وأفريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.
الكويت تعلن ضبط وتفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات مختلفة.. ما القصة؟
وزارة الداخلية الكويتية أرفقت الخبر بصورة مموهة للمتهمين على صفحتها بموقع تويتر
5 أبريل 2022

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، تفكيك شبكة دعارة وسمسرة تضم جنسيات آسيوية وأفريقية.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر، إنها ألقت القبض على 11 شخصاً، منهم ثلاثة رجال وثماني نساء من جنسية آسيوية وأفريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.

وأرفقت الوزارة الخبر بصورة مموهة للمتهمين.

وأشار المنشور إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين. ولم يذكر المزيد من التفاصيل عنهم.

وكانت الوزارة نشرت بياناً آخر في اليوم نفسه، قالت فيه إن قطاع الأمن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة (جليب الشيوخ)، أسفرت عن ضبط 58 مخالفاً لقانون الإقامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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