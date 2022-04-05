أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، تفكيك شبكة دعارة وسمسرة تضم جنسيات آسيوية وأفريقية.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر، إنها ألقت القبض على 11 شخصاً، منهم ثلاثة رجال وثماني نساء من جنسية آسيوية وأفريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.

وأرفقت الوزارة الخبر بصورة مموهة للمتهمين.

وأشار المنشور إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين. ولم يذكر المزيد من التفاصيل عنهم.

وكانت الوزارة نشرت بياناً آخر في اليوم نفسه، قالت فيه إن قطاع الأمن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة (جليب الشيوخ)، أسفرت عن ضبط 58 مخالفاً لقانون الإقامة.