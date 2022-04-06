سياسة
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مع احتمالية زيادة العقوبات على الطاقة الروسية.. أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً، صباح اليوم الأربعاء، تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه يدرس فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
مع احتمالية زيادة العقوبات على الطاقة الروسية.. أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً
أسعار النفط تتحول صعوداً مع احتمالية زيادة العقوبات على روسيا   / AFP
6 أبريل 2022

تحوّلت أسعار النفط الخام صعوداً في التعاملات الصباحية بعد أن فتحت على نزول، الأربعاء، وسط توقعات بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

ويدرس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على الفحم الروسي خلال الفترة المقبلة، الذي يُعدّ مصدراً بديلاً لتوليد الطاقة بعد الغاز الطبيعي.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.58 % أو 62 سنتاً، إلى 107.29 دولارات للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، بنسبة 0.55 % أو 52 سنتاً، إلى 102.47 دولار للبرميل.

ولا تزال أسعار النفط تسجّل مستويات فوق 100 دولار للبرميل للشهر الثاني، بفعل الأزمة الأوكرانية، متجاهلة احتماليتَي عودة ضخّ النفط الإيراني وتراجع الطلب في الصين بفعل تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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