أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها فتحت تحقيقاً مع عنصرَيْ أمن لم يستطيعا التعامل مع سائق سيارة تسبب في وقوع حادث سير ضخم، وفقاً لصحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مرور المدينة قد ألقى القبض على قائد سيارة "عكس السير".

وأشار المتحدث إلى أن السائق بإقدامه على القيادة عكس السير، قد تسبب في صدم وتضرر 11 مركبة.

ونبّه المتحدث إلى أنه قد صدر توجيه بفتح تحقيق مع عنصرَيْ أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما.

وبحسب البيان كان ينبغى على رجلَي الأمن "إيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصّرين".