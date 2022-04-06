سياسة
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محاكمة عنصرَيْ أمن في السعودية بسبب عدم إطلاق النار.. ما القصة؟
أصدرت السلطات السعودية توجيهاً بفتح تحقيق مع عنصرَيْ أمن لم يستخدما الصلاحيات الممنوحة لهما ولم يستطيعا التعامل مع سائق سيارة، كان يقود عكس السير متسبباً في حادث تضررت منه 11 مركبة.
محاكمة عنصرَيْ أمن في السعودية بسبب عدم إطلاق النار.. ما القصة؟
الشرطة السعودية
6 أبريل 2022

أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها فتحت تحقيقاً مع عنصرَيْ أمن لم يستطيعا التعامل مع سائق سيارة تسبب في وقوع حادث سير ضخم، وفقاً لصحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مرور المدينة قد ألقى القبض على قائد سيارة "عكس السير".

وأشار المتحدث إلى أن السائق بإقدامه على القيادة عكس السير، قد تسبب في صدم وتضرر 11 مركبة.

ونبّه المتحدث إلى أنه قد صدر توجيه بفتح تحقيق مع عنصرَيْ أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما.

وبحسب البيان كان ينبغى على رجلَي الأمن "إيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصّرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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