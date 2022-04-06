تُحوّل شركة "أوليتكس" التركية مخلّفات الزيتون إلى جلود صناعية تصل نسبة المكون النباتي فيها إلى 90%، ما يُقلل من استخدام مادة البولي يوريثان، وبالتالي الحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وعرّفت الشركة منتجاتها في قمة ومعرض "الاقتصاد وتغير المناخ".

وفي تصريحات للأناضول، قال أشرف حلمي أتشيك، الشريك المؤسس لـ"أوليتكس"، إنهم بدؤوا العمل منذ نحو 3 سنوات مع فريق بحث وتطوير مكون من 12 شخصاً من رجال العلم الشباب الذين وهبوا حياتهم لمجال الاستدامة، بالإضافة إلى العمل مع أبرز الجامعات التركية.

وأشار أتشيك إلى أنهم أسسوا الشركة برأس مال 100 ألف ليرة تركية (نحو 6.7 آلاف دولار)، وأن الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال جمعت استثمارات بقيمة 15إلى 20 مليون دولار وزادت طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أنهم لم يُجروا بعدُ تقييماً للقيمة السوقية للشركة، إلا أن القيمة التي تضيفها منتجاتهم، وردود الفعل الإيجابية من الشركات الأجنبية التي يتواصلون معها، تشير إلى أن قيمة الشركة تصل إلى نحو 50 مليون دولار.

ولفت إلى أنهم يتباحثون حاليا مع العديد من الشركات العاملة في مجال الأزياء والسيارات والموبيليا، وسيوقعون قريباً اتفاقيات لتصدير الجلود التي ينتجونها، مشددا على أنها جلود صناعية من أصل نباتي.

وذكر أتشيك أن بعض الشركات الأجنبية تنتج جلوداً صناعية من منتجات نباتية إلا أن "أوليتكس" التركية هي الوحيدة التي تستخدم مخلفات الزيتون.

وأوضح أنهم حصلوا على شهادة تثبت أن أكثر من 65% من منتجاتهم تتكون من مواد عضوية.

وأفاد أن منتجاتهم تنقسم إلى عدة أقسام رئيسية هي الأحذية، والحقائب، والمحافظ، والأجندات، والملابس ما يمنحهم تفوقاً على منافسيهم.

وتابع: "نعيد استخدام المخلفات من ناحية، ومن ناحية أخرى نخفض إنتاج مادة البولي يوريثان بنسبة تصل إلى 90%، ما يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 7 إلى 8 أضعاف"، مشيراً إلى أن "كمية مخلفات الزيتون في تركيا تصل إلى 500 ألف طن سنويا".

ولفت أتشيك الذي يحمل شهادة الهندسة في النسيج، إلى أنه بدأ العمل في قطاع النسيج منذ أن أدرك أنه أكثر قطاع تنتج عنه مخلفات.

ومضى قائلا: "بينما كنت أعمل على إيجاد حل لمشكلة المخلفات في قطاع النسيج، تَعرّفت الجلد الصناعي. إن نسبة المكون النباتي في الجلد الذي ننتجه كانت في البداية 15%، أما الآن فوصلت إلى نحو 90%".

وأكد أنهم يهدفون إلى تخفيض نسبة البولي يوريثان في منتجاتهم إلى صفر في المئة، وأنهم يتواصلون مع العديد من الشركات الكبرى الراغبة في شراء منتجاتهم من داخل تركيا وخارجها.

أما "أمره أر أوغلو" أحد الشركاء المؤسسين بالشركة فقال إنهم أسسوا الشركة في البداية بخمسة أشخاص فقط أما اليوم فإن عدد العاملين بها يصل إلى 25 شخصاً من مصممين وعمال ومتخصصين في العلوم.

وأضاف: "لاحظنا مدى التأثير السلبي الذي تسببه الجلود الصناعية للبيئة وبينما كنا نفكر في كيفية إعادة تدوير المخلفات النباتية بما فيها بذور الزيتون قررنا تأسيس الشركة".

وتابع: "حاليا تصل نسبة المركبات العضوية في منتجاتنا إلى 90%. ونهدف إلى تخليص منتجاتنا من المكونات البترولية تماماً لتصبح نباتية مئة في المئة".