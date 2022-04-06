سياسة
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اعتقال سجّان إسرائيلي بتهمة تهريب هواتف لأسرى مقابل المال
اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد مصلحة السجون في إسرائيل، سجاناً بتهمة تهريب هواتف نقّالة إلى سجناء أمنيين في معتقل كتسيعوت بالجنوب، مقابل تلقيه الأموال من السجناء أو ذويهم.
اعتقال سجّان إسرائيلي بتهمة تهريب هواتف لأسرى مقابل المال
معتقل كتسيعوت الإسرائيلي
6 أبريل 2022

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية الإسرائيلية، أن السلطات اعتقلت أحد السجّانين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى "سجناء أمنيين" في معتقل كتسيعوت بالجنوب، مقابل تلقيه الأموال من السجناء أو ذويهم.

وسجناء أمنيين هو مصطلخ يقصد فيه في أغلب الأحيان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة: "اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد مصلحة السجون لاهاف 433، سجّاناً يخدم في معتقل كتسيعوت، بشبهة تهريبه، في عدة مناسبات وعلى مدار فترة زمنية، هواتف نقالة إلى سجناء أمنيين مقابل تلقيه الأموال".

وأضافت: "المعتقل من سكان شمال البلاد، واعتُقل شخصان آخران من نفس المنطقة للاشتباه فيهما بالتعاون معه".

وأشارت إلى أنه "تُنسب إلى المشتبهين الثلاثة، تلقّي الرشى، والقيام بعمل إجرامي، وخيانة الأمانة، والغش والخداع، وإدخال أغراض للسجن ممنوعة خلافاً للقانون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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