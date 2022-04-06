سياسة
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واشنطن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وتحظر الاستثمار في روسيا
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومصرفين روسيين على قائمة العقوبات وحظرت الاستثمارات الجديدة في روسيا على خلفية الأحداث بمنطقة بوتشا الأوكرانية.
واشنطن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وتحظر الاستثمار في روسيا
واشنطن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وتحظر الاستثمار في روسيا  / AFP
6 أبريل 2022

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومصرفين روسيين على قائمة العقوبات وحظرت الاستثمارات الجديدة في روسيا على خلفية الأحداث بمنطقة بوتشا الأوكرانية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له، فرض عقوبات حديدة على روسيا بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بعد العثور على مئات الجثث لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية عقب تحريرها من القوات الروسية.

وتنص العقوبات على تجميد كافة أصول بنكي "ألفا و"سبير بنك" المدرجات سابقًا على قائمة العقوبات الأمريكية.

كما تم تجميد أصول الشركات الهامة التابعة للدولة الروسية ومنع العلاقات التجارية مع تلك الشركات.

وشملت العقوبات النخب الروسية وأسرهم، وكذلك ابنتي بوتين، وزوجة وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف، والرئيس السابق دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وأشار البيان إلى أن العقوبات حظرت جميع الاستثمارات في روسيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

مصدر:TRT عربي
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