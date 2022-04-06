سياسة
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برلين: صور الأقمار الصناعية أدلة قوية ضد إنكار روسيا قتل مدنيين في بوتشا
قالت الحكومة الألمانية، إن الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية لجثث مدنيين في بوتشا الأوكرانية، قدّمت أدلة قوية ضد إنكار روسيا ارتكاب تلك الجرائم.
برلين: صور الأقمار الصناعية أدلة قوية ضد إنكار روسيا قتل مدنيين في بوتشا
الحكومة الألمانية: تقييم صور الأقمار الاصطناعية قاد برلين إلى استنتاج أن التصريحات الروسية بنفي علاقتها بجرائم القتل، وقولها إن صور القتلى مفبركة، غير مدعمة / AFP
6 أبريل 2022

قالت الحكومة الألمانية الأربعاء إن الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قدّمت أدلة قوية ضد إنكار روسيا ضلوع قواتها في تلك الجرائم.

وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت إن "تقييم صور الأقمار الاصطناعية قاد برلين إلى استنتاج أن التصريحات الروسية بنفي علاقتها بجرائم القتل، وقولها إن صور القتلى مفبركة، غير مدعمة".

وتابع: "تظهر تحليلات لصور أقمار صناعية، التقطت بين 10 و18 مارس/آذار، أن الجثث في بوتشا كانت هامدة في المكان منذ 10 مارس/آذار على الأقل، كما تشير دلائل موثوقة إلى أنه بين 7 و30 مارس/آذار، كانت القوات الروسية في المنطقة".

وأضاف موضحاً: "بالتالي فإن الاغتيالات المستهدفة التي نفّذتها وحدات من القوات المسلحة وقوات الأمن الروسية، دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قَبِل بهذه الانتهاكات وجرائم الحرب من أجل تحقيق أهدافه".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، إن "تأكيدات روسيا أن تلك المشاهد مفبركة تنقلب على من ينشر هذه الأكاذيب".

وأضاف: "قتل مدنيين جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها وداعميها"، مشيراً إلى أنه يؤيد مبدأ إجراء تحقيق مستقل.

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعدما استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها مؤخراً.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية، بقتل هؤلاء المدنيين، لكن الكرملين نفى أن يكون أقدم على ذلك معتبراً أن كييف "فبركت" هذه الصور والمشاهد في "مسرحية استفزازية" على حد وصفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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