سياسة
2 دقيقة قراءة
دراسة طبية تحاول معرفة ما يراه الإنسان خلال احتضاره
تجيب تجربة علمية جديدة على سؤال طالما حيّر الناس، حول الأشياء التي تتراءى أمام أعينهم في لحظات الموت.
دراسة طبية تحاول معرفة ما يراه الإنسان خلال احتضاره
ركز العلماء على أول 30 ثانية قبل وبعد توقف قلب المريض عن العمل، فلاحظوا تغييرات في موجات الدماغ المرتبطة باسترجاع الذاكرة والإدراك والمراحل المختلفة للعمر.  / Getty Images
6 أبريل 2022

ماذا يرى الإنسان أثناء احتضاره؟ استطاع علماء الاقتراب من إجابة ذلك السؤال، بعدما رصدوا الأنشطة الدماغية لشخص عمره 87 عاماً يحتضر بعد توقف قلبه عن العمل، وأشار نشاطه الدماغي إلى استدعائه "ذكريات قديمة".

نُشرت نتائج تلك التجربة في مجلة "Frontiers in Aging Neuroscience" العلمية، وأوضح العلماء أنهم وضعوا المريض على جهاز تخطيط الدماغ قبل تدهور حالته الصحية، ما مكنّهم من رصد موجاته الدماغية أثناء احتضاره.

وركز العلماء على أول 30 ثانية قبل وبعد توقف قلبه عن العمل، فلاحظوا تغييرات في موجات الدماغ المرتبطة باسترجاع الذاكرة والإدراك والمراحل المختلفة للعمر.

يوضح الدكتور سام بارنيا من جامعة نيويورك: "يتحدث الناس عن نوبات من الوعي المرتفع أثناء الاحتضار وبداية الوفاة، ويحدث ذلك في الدماغ بعد توقفه عن العمل وانتهاء حياة الشخص".

وتشير تلك التجربة إلى أن تعبير "يمر شريط العمر" أمام الإنسان في نهاية حياته، دقيق علمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us