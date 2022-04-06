ماذا يرى الإنسان أثناء احتضاره؟ استطاع علماء الاقتراب من إجابة ذلك السؤال، بعدما رصدوا الأنشطة الدماغية لشخص عمره 87 عاماً يحتضر بعد توقف قلبه عن العمل، وأشار نشاطه الدماغي إلى استدعائه "ذكريات قديمة".

نُشرت نتائج تلك التجربة في مجلة "Frontiers in Aging Neuroscience" العلمية، وأوضح العلماء أنهم وضعوا المريض على جهاز تخطيط الدماغ قبل تدهور حالته الصحية، ما مكنّهم من رصد موجاته الدماغية أثناء احتضاره.

وركز العلماء على أول 30 ثانية قبل وبعد توقف قلبه عن العمل، فلاحظوا تغييرات في موجات الدماغ المرتبطة باسترجاع الذاكرة والإدراك والمراحل المختلفة للعمر.

يوضح الدكتور سام بارنيا من جامعة نيويورك: "يتحدث الناس عن نوبات من الوعي المرتفع أثناء الاحتضار وبداية الوفاة، ويحدث ذلك في الدماغ بعد توقفه عن العمل وانتهاء حياة الشخص".

وتشير تلك التجربة إلى أن تعبير "يمر شريط العمر" أمام الإنسان في نهاية حياته، دقيق علمياً.