سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: إتمام صفقة مقاتلات F-16 مع تركيا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي
كشفت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس أن إدارة بايدن تعتقد أن "إتمام صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا سيكون في صالح الأمن القومي الأمريكي، وسيخدم أيضاً وحدة الناتو على المدى الطويل".
واشنطن: إتمام صفقة مقاتلات F-16 مع تركيا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي
إدارة بايدن تعتقد أن إتمام صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي / Reuters
7 أبريل 2022

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلى الكونغرس بأن إدارة الرئيس بايدن تعتقد أن "إتمام صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا سيكون في صالح الأمن القومي الأمريكي، وسيخدم أيضاً وحدة الناتو على المدى الطويل"، وفقاً لما نقلته رويترز.

وكانت تركيا قدّمت طلباً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للولايات المتحدة من أجل شراء 40 مقاتلة F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ونحو 80 مجموعة تحديث لطائراتها المقاتلة الحالية.

وامتنعت واشنطن حتى الآن عن إيضاح موقفها بشأن الصفقة، متذرعة بالحاجة إلى استيفاء عملية بيع الأسلحة القياسية.

وصدر خطاب الخارجية المذكور مؤرخاً بتاريخ 17 مارس/آذار الجاري، وموقّعاً من كبير المسؤولين التشريعيين بالوكالة ناز دوراك أوغلو التي رغم حديثها عن العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن، وصفت دعم تركيا لأوكرانيا وعلاقاتها الدفاعية بأنها "رادع مهم للتهديدات الأمنية في المنطقة".

ولا تقدّم الرسالة أي ضمانات أو جدولاً زمنياً لعملية البيع، لكنها تؤكد عدم الحاجة إلى اتخاذ واشنطن مزيداً من "الإجراءات العقابية" ضد أنقرة بعد شرائها أنظمة S-400 الروسية الدفاعية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us