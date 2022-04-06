قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، قال فيها: "توجّه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، فأصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".

وجدد التأكيد، في سياق آخر، أن حكومته "لن تتراجع أبداً عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم"، مضيفاً: "سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدماً نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وتابع قائلاً: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل في زيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق، بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأشار إلى أن شهر رمضان في العامين الأخيرين أقبل في ظل جائحة كورونا، في حين شهد رمضان الحالي عدداً من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن تركيا شهدت أواخر العام الماضي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، وأن حكومته نجحت في تخفيض أسعار العملات الأجنبية وتثبيتها بشكل كبير، بفضل التدابير التي اتخذتها في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أوضح أن ارتفاع الأسعار بشكل عام بدأ في مختلف أنحاء العالم مع جائحة كورونا، وأن تأثير ذلك على تركيا كان كبيراً بسبب ارتفاع أسعار الصرف أيضاً في ذات الوقت، لافتاً إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة التقلبات في الأسواق العالمية.

وأكد على أن تركيا تمتلك اقتصاداً مندمجاً مع الاقتصاد العالمي خاصة مع التطورات الإقليمية في المنطقة، مشيراً إلى أن كل تطور على الصعيد الدولي يؤثر على بلاده، "بالإضافة إلى وجود الانتهازيين المتعطشين للمال".

ولفت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل المواطن التركي يواجه أسعاراً مرتفعة غير مألوفة، موضحاً أن كثيراً من الدول الأوروبية والمتطورة تواجه أيضاً نسب تضخم عالية وزيادات كبيرة في الأسعار.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري، ساهمت في تخفيف أعباء زيادة الأسعار، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على الصعيد العالمي مرة أخرى.

وفي سياق منفصل، أفاد أن وفداً تركياً توجه إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات "أتاك"، مؤكداً أن بلاده باتت من الدول المصدرة للطائرات المروحية.

وشدد على نجاح القوى الأمنية والجيش التركي في كل العمليات ضد الإرهاب داخل وخارج حدود البلاد، مشيراً إلى أن الصناعات الدفاعية التركية لعبت دوراً كبيراً في هذه العمليات وباتت محط أنظار العالم أجمع.