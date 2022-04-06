قال عمدة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو الأربعاء إن نحو 5 آلاف شخص بينهم 210 أطفال قُتلوا خلال شهر في المدينة المحاصرة.

وأوضح بويشينكو في اجتماع مع مسؤولين محليين، أن المدينة التي كانت مؤخراً رمزاً للتطور، أوشكت القوات الروسية أن تدمرها بالكامل.

وأضاف أن أكثر من 90% من البنية التحتية لمدينة ماريوبول تعرض للتخريب، وأن أكثر من 40% منها أصبح غير قابل للاسترداد.

وأشار إلى أن نحو 5 آلاف شخص قتلوا بينهم 210 طفل خلال شهر واحد من الحصار الروسي على المدينة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بخصوص تصريحات المسؤول الأوكراني، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​​​