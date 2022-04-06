سياسة
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بتهمة التجسس.. بولندا تعتقل شخصين من بيلاروسيا
أعلن مكتب مدعٍ إقليمي في بولندا، اعتقال مواطنين اثنين من بيلاروسيا بتهمة التجسس لصالح مينسك، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات.
بتهمة التجسس.. بولندا تعتقل شخصين من بيلاروسيا
يتصاعد التوتر بين بولندا وبيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي وبولندا إنها من تخطيط بيلاروسيا، وهو اتهام تنفيه مينسك.  / Reuters
6 أبريل 2022

أعلن مكتب مدعٍ إقليمي في بولندا الأربعاء اعتقال مواطنيْن من بيلاروسيا بتهمة التجسس لصالح مينسك، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات إذا أدينا.

ويتصاعد التوتر بين الجارتين بسبب أزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي وبولندا إنها من تخطيط بيلاروسيا، وهو اتهام تنفيه مينسك، كما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في غرب بولندا، في بيان: "تلقى المشتبه فيهما الاتهامات بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات بيلاروسيا".

وأضاف البيان "يشتبه في تنفيذهما، مع أمور أخرى، عمليات استطلاع حول منشآت عسكرية ومدنية ذات أهمية بالغة للدفاع عن جمهورية بولندا".

واعتُقل كلاهما لثلاثة أشهر ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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