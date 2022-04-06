أعلن مكتب مدعٍ إقليمي في بولندا الأربعاء اعتقال مواطنيْن من بيلاروسيا بتهمة التجسس لصالح مينسك، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات إذا أدينا.

ويتصاعد التوتر بين الجارتين بسبب أزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي وبولندا إنها من تخطيط بيلاروسيا، وهو اتهام تنفيه مينسك، كما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في غرب بولندا، في بيان: "تلقى المشتبه فيهما الاتهامات بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات بيلاروسيا".

وأضاف البيان "يشتبه في تنفيذهما، مع أمور أخرى، عمليات استطلاع حول منشآت عسكرية ومدنية ذات أهمية بالغة للدفاع عن جمهورية بولندا".

واعتُقل كلاهما لثلاثة أشهر ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات.