2 سبتمبر 2025
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترمب لبرنامج سكوت جينينغز الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة، أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مضيفاً: "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".
ولم يعلن ترمب عن فرض عقوبات على روسيا، رغم الإنذار الذي وجهه إلى موسكو قبل أسبوعين والذي من المقرّر أن تنتهي المهلة التي وضعها بموجبه، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، قال ترمب إنّه لا يشعر بالقلق إزاء إنشاء تحالف محتمل بين روسيا والصين، وذلك بعد لقاء بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين الثلاثاء، عشية العرض العسكري الضخم الذي سيُقام في الصين.
وأضاف: "لست قلقاً على الإطلاق". وأضاف: "لدينا أقوى قوات عسكرية في العالم بلا منازع، ولن يستخدموا قواتهم العسكرية ضدنا أبداً. صدِّقوني، سيكون ذلك أسوأ قرار يتَّخذونه على الإطلاق".
مصدر:TRT Arabi