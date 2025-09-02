سياسة
ترمب يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين لعدم تحقيق تقدم بشأن إنهاء الحرب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة إذاعية الثلاثاء، إنّه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
2 سبتمبر 2025

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترمب لبرنامج سكوت جينينغز الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة، أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مضيفاً: "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

ولم يعلن ترمب عن فرض عقوبات على روسيا، رغم الإنذار الذي وجهه إلى موسكو قبل أسبوعين والذي من المقرّر أن تنتهي المهلة التي وضعها بموجبه، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قال ترمب إنّه لا يشعر بالقلق إزاء إنشاء تحالف محتمل بين روسيا والصين، وذلك بعد لقاء بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين الثلاثاء، عشية العرض العسكري الضخم الذي سيُقام في الصين.

وأضاف: "لست قلقاً على الإطلاق". وأضاف: "لدينا أقوى قوات عسكرية في العالم بلا منازع، ولن يستخدموا قواتهم العسكرية ضدنا أبداً. صدِّقوني، سيكون ذلك أسوأ قرار يتَّخذونه على الإطلاق".

مصدر:TRT Arabi
