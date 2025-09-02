ورداً على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترمب لبرنامج سكوت جينينغز الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة، أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مضيفاً: "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

ولم يعلن ترمب عن فرض عقوبات على روسيا، رغم الإنذار الذي وجهه إلى موسكو قبل أسبوعين والذي من المقرّر أن تنتهي المهلة التي وضعها بموجبه، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.