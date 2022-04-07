سياسة
3 دقيقة قراءة
مجلس رئاسي جديد في اليمن.. الرئيس هادي يفوّض صلاحياته والسعودية تدعم الخطوة
أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور، فجر الخميس، نقل جميع صلاحياته إلى المجلس الرئاسي الجديد المؤلّف من 8 أعضاء لقيادة المرحلة الانتقالية كما أصدر قراراً بإعفاء علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية من منصبه.
مجلس رئاسي جديد في اليمن.. الرئيس هادي يفوّض صلاحياته والسعودية تدعم الخطوة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد بقيادة رشاد العليمي / وكالة الأنباء السعودية (واس)
7 أبريل 2022

أعلن التليفزيون الرسمي اليمني، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وجاء في البيان الذي تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إعلان تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من "سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سال مين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير".

وأضاف أنه بموجب الإعلان "سيتم نقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

مبيناً: "كما تم تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بكافة صلاحيات الرئيس".

من جانبه، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس معبراً عن دعم الرياض للمجلس.

وعبّر بن سلمان على تطلعه "في أن يسهم تأسيس المجلس الجديد في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية".

كما أعرب ولي العهد عن أمله في أن تكون "المرحلة القادمة مختلفة منوّهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع".

كما أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، قراراً أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأنه "صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2022، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011 م، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم (48) 2016".

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر: "مادة (1) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

مادة (2): "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وشغل الأحمر منصب نائب الرئيس في أبريل/نيسان 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us