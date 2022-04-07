أعلن التليفزيون الرسمي اليمني، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وجاء في البيان الذي تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إعلان تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من "سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سال مين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير".

وأضاف أنه بموجب الإعلان "سيتم نقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

مبيناً: "كما تم تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بكافة صلاحيات الرئيس".

من جانبه، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس معبراً عن دعم الرياض للمجلس.

وعبّر بن سلمان على تطلعه "في أن يسهم تأسيس المجلس الجديد في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية".

كما أعرب ولي العهد عن أمله في أن تكون "المرحلة القادمة مختلفة منوّهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع".

كما أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، قراراً أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأنه "صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2022، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011 م، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم (48) 2016".

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر: "مادة (1) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

مادة (2): "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وشغل الأحمر منصب نائب الرئيس في أبريل/نيسان 2016.