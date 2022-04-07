أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء، أن مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة منذ ما قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، تتلقى تدريباً على استخدام طائرات مُسيّرة فتاكة من طراز “سويتش بلايد” التي زوّدت واشنطن بها كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين: “عدد قليل جداً من الجنود الأوكرانيين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة منذ الخريف، قبل وقت طويل من الغزو، لأغراض التدريب”.

وأضاف: “لقد استغلّينا وجودهم في البلاد لمنحهم بضعة أيام من التدريب على التعامل مع سويتش بلايد”، مشيراً إلى أنه عند عودتهم إلى بلادهم يمكنهم “تدريب جنود أوكرانيين آخرين”.

وأوضح مسؤول كبير في البنتاغون طلب عدم ذكر اسمه أنّ “عددهم قليل، أقلّ من عشرة”، مضيفاً أنّه “من المقرّر أن يعودوا قريباً إلى أوكرانيا”.

وكان وزير الدفاع لويد أوستن صرّح في اليوم السابق خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الولايات المتحدة تدرّب جنوداً أوكرانيين خارج أوكرانيا على استخدام الأسلحة.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي: “بعضهم تدرّب هنا في الولايات المتحدة” بدون كشف مزيد من التفاصيل.

وعلى الصعيد الميداني غادرت جميع القوات الروسية مناطق كييف وتشرنيهيف وفق المسؤول الذي أشار إلى أن القصف الروسي تكثف في الجنوب والشرق، حيث أعلنت روسيا أنها تنوي تركيز جهودها، مضيفاً: "لكننا لم نشهد تدفقاً ملموساً للقوات أو الإمكانات إلى دونباس".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية، جانا سيرنوشوفا، إرسال بلادها "معدات عسكرية أساسية" إلى أوكرانيا.

وعرض التليفزيون التشيكي صوراً لمعدات عسكرية في قطارات في محطة في بلدة جيهلافا يُقال إنها متجهة إلى أوكرانيا.

وتفيد تقارير بأن التشيك سلّمت أوكرانيا دبابات سوفيتية أو روسية الصنع.

بدورها، ذكرت صحيفة تايمز أن بريطانيا تضع خططاً لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخيارات قيد الدراسة في وزارة الدفاع تشمل إرسال مركبة دورية مدرعة، مثل ماستيف، أو عربة مثل جاكال، والتي يمكن استخدامها كمركبة استطلاع أو دورية بعيدة المدى.

وذكرت تايمز نقلاً عن مصدر دفاعي أن المركبات ستُجرّد من المعدات الحساسة وأن قوات بريطانية ستُرسل إلى دولة مجاورة لأوكرانيا لإجراء التدريبات.

وقال التقرير إن بريطانيا ستعلن مزيداً من الدعم، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، في الأيام المقبلة.