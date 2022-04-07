سياسة
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"رمضان جزء من حياتي".. كريم بنزيمة يعيش أجمل لياليه بثلاثية ضد نادي تشيلسي
قال كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد في مقابلة صحفية، إن رمضان يُعتبر جزءاً من دينه ولا يؤثر على تدريباته. وذلك في وقت يعيش فيه اللاعب الفرنسي، واحداً من أفضل مواسمه مع الفريق الملكي تصدّر فيها قائمة الهدّافين.
"رمضان جزء من حياتي".. كريم بنزيمة يعيش أجمل لياليه بثلاثية ضد نادي تشيلسي
بنزيمة: رمضان جزء من حياتي وديني يجعل رمضان واجباً. بالنسبة لي، إنه مهم جداً وأنا أشعر بالرضا عندما أصوم / AFP
7 أبريل 2022

أجرى كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، حواراً مع مجلة "Esquire" الأمريكية تحدّث فيه عن عدة أمور، كان أبرزها صيام رمضان وموعد اعتزاله.

وقال بنزيمة عن تأثير شهر رمضان عليه بدنياً: "ليس له أي تأثير، رمضان جزء من حياتي. وديني يجعل رمضان واجباً. بالنسبة لي، إنه مهم جداً وأنا أشعر بالرضا عندما أصوم".

وأضاف متحدثاً عن موعد اعتزاله: "كرة القدم هي شغفي، أحب كرة القدم، وما زلت أستمتع وأنا ألعب.. اليوم الذي لن تصبح فيه كرة القدم شغفي، سأتوقف".

وعن العودة إلى منتخب فرنسا قال بنزيمة: "إنه فخر حقيقي بالنسبة لي وأنا سعيد، هناك تكيّف جيد، والمستوى مرتفع للغاية وهذا كل ما في الأمر، الآن أريد أن أفوز بكأس مع منتخب فرنسا".

وختم حديثه قائلاً: "في الوقت الحالي لا أعرف ما إذا كان سيجري اختياري في قائمة الديوك لكأس العالم، ولكن على أي حال، فإن خوض هذه البطولة سيكون حلماً بالنسبة لي".

وبعد خمس سنوات ونصف من الغياب، عاد بنزيمة للظهور بقميص منتخب فرنسا في منافسات "يورو 2020" التي أُجريت الصيف الماضي.

وكان منتخب فرنسا ودّع البطولة من الدور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ونتيجة قرعة "كأس العالم 2022" التي انتظمت في قطر، جاء الديوك في المجموعة الرابعة برفقة تونس والدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.

وشارك بنزيمة مع منتخب فرنسا خلال مسيرته التي بدأت منذ 2007 في 94 مباراة سجّل خلالها 36 هدفاً وصنع 20 آخرين.

ويعيش بنزيمة واحداً من أفضل مواسمه مع النادي الملكي، ويتصدّر ترتيب الهدّافين برصيد 34 هدفاً في 35 مباراة في جميع المسابقات.

حيث حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً عريضاً على مضيفه تشيلسي الإنكليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و24 و46، فيما سجّل هدف تشيلسي الوحيد الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الثمين، اقترب الفريق الملكي كثيراً من التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية قبل مواجهة الحسم التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في 12 من أبريل/نيسان الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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