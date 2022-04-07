سياسة
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مشروع اليونان وقبرص الجنوبية.. واشنطن: خط غاز المتوسط إلى أوروبا غير ممكن
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن خط الأنابيب المقترح من إدارة قبرص الجنوبية واليونان لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية مكلف للغاية وغير مجدٍ اقتصادياً وسيستغرق وقتاً وغير قابل للتنفيذ.
مشروع اليونان وقبرص الجنوبية.. واشنطن: خط غاز المتوسط إلى أوروبا غير ممكن
واشنطن تستبعد فكرة إنشاء خط غاز شرق المتوسط بين اليونان وإدارة قبرص الجنوبية
7 أبريل 2022

صرّحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، الخميس، بأن خط الأنابيب المقترح من إدارة قبرص الجنوبية واليونان لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية مكلف للغاية وغير مجدٍ اقتصادياً وسيستغرق وقتاً طويلاً لمساعدة الدول التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي في أقرب وقت ممكن.

وعقب محادثات مع رئيس إدارة قبرص الشمالية نيكوس أناستاسيادس، أشارت نولاند إلى أن دول المنطقة أدركت أن الاعتماد على النفط والغاز الروسي ”رهان سيئ للغاية” بعد هجومها على أوكرانيا.

لكنها قالت إن مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط لن يتمكن في الوقت الحالي من نقل الغاز إلى أوروبا، التي تحتاج إلى فطام نفسها سريعاً عن الطاقة الروسية، إذ يتطلب إنشاؤه في المياه العميقة أكثر من عشر سنوات.

وأضافت: "في الواقع، لا نملك رفاهية الانتظار لعشر سنوات، ففي غضون هذه السنوات العشر نريد أن نكون أكثر اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وأكثر تنوعاً في مصادر الطاقة. لذا فإن ما نبحث عنه في سياق الهيدروكربون هو خيارات يمكن أن توفر لنا المزيد من الغاز والمزيد من النفط خلال هذه الفترة الانتقالية القصيرة".

وطرحت فكرة إنشاء خط أنابيب بطول 1900 كيلومتر بقيمة 6 مليارات دولار لنقل الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ولأغراض صناعية، من الرواسب التي اكتشفتها اليونان وإدارة قبرص الجنوبية مؤخراً قبالة سواحل إسرائيل.

ووقعت اليونان وإدارة قبرص الجنوبية، العضوتان في الاتحاد الأوروبي، اتفاقاً عام 2020 للمضي قُدماً في التخطيط لخط الانابيب، ولكن بعد ملاحظات نولاند قد تؤدي إلى تأجيل المشروع.

وقالت نولاند إن واشنطن وشركاء إقليميين، بينهم إسرائيل واليونان وتركيا، يبحثون عن طرق بديلة لنقل الغاز إلى الأسواق الاوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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