سياسة
2 دقيقة قراءة
على وقع الحرب في أوكرانيا.. بريطانيا تعتزم تشييد 8 مفاعلات نووية
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة، على خلفية الحرب الأوكرانية، قررت بريطانيا تشييد ثمانية مفاعلات نووية جديدة وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة غير المكلفة وغير الآمنة. وذلك لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة العالمية التي ألقت بظلالها ثقيلاً عليها.
على وقع الحرب في أوكرانيا.. بريطانيا تعتزم تشييد 8 مفاعلات نووية
بريطانيا تشيد 8 مفاعلات نووية في إطار استراتيجية طاقة جديدة / Others
7 أبريل 2022

تعتزم بريطانيا تشييد ثمانية مفاعلات نووية جديدة وتوسيع إنتاج طاقة الرياح ضمن مساعيها لخفض الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي من روسيا والمورّدين الأجانب الآخرين، وذلك بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الخطط الخميس، في إطار استراتيجية جديدة لأمن الطاقة من شأنها أن تسرّع أيضاً من وتيرة تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين.

وقالت الحكومة إنها تريد مضاعفة قدرات توليد الطاقة النووية ثلاث مرات إلى نحو 24 غيغاوات بحلول عام 2050.

وقال جونسون: ”نضع خططاً جريئة للتوسّع سريعاً في إنتاج الطاقة معقولة التكلفة النظيفة الآمنة في بريطانيا، من الطاقة النووية الجديدة إلى طاقة الرياح، في العقد المقبل، ما يقلل اعتمادنا على مصادر الطاقة المعرضة أسعارها لتقلبات دولية لا يمكننا السيطرة عليها".

وتأتي الاستراتيجية بعد أن ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي في أعقاب الحرب الأوكرانية، وسط مخاوف من احتمال تقليص إمدادات الطاقة من روسيا.

ويؤجج ارتفاع أسعار الطاقة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، حيث قفزت أسعار الغاز والكهرباء المنزلية بنسبة 54% هذا الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us