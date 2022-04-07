تعتزم بريطانيا تشييد ثمانية مفاعلات نووية جديدة وتوسيع إنتاج طاقة الرياح ضمن مساعيها لخفض الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي من روسيا والمورّدين الأجانب الآخرين، وذلك بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الخطط الخميس، في إطار استراتيجية جديدة لأمن الطاقة من شأنها أن تسرّع أيضاً من وتيرة تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين.

وقالت الحكومة إنها تريد مضاعفة قدرات توليد الطاقة النووية ثلاث مرات إلى نحو 24 غيغاوات بحلول عام 2050.

وقال جونسون: ”نضع خططاً جريئة للتوسّع سريعاً في إنتاج الطاقة معقولة التكلفة النظيفة الآمنة في بريطانيا، من الطاقة النووية الجديدة إلى طاقة الرياح، في العقد المقبل، ما يقلل اعتمادنا على مصادر الطاقة المعرضة أسعارها لتقلبات دولية لا يمكننا السيطرة عليها".

وتأتي الاستراتيجية بعد أن ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي في أعقاب الحرب الأوكرانية، وسط مخاوف من احتمال تقليص إمدادات الطاقة من روسيا.

ويؤجج ارتفاع أسعار الطاقة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، حيث قفزت أسعار الغاز والكهرباء المنزلية بنسبة 54% هذا الشهر.