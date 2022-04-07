ثقافة
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بحضور أردوغان.. متحف الحضارات الإسلامية يفتتح أبوابه غداً في إسطنبول
يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم غدٍ الجمعة، بافتتاح متحف الحضارات الإسلامية في مجمع مسجد "بويوك تشامليجا" بمدينة إسطنبول، حيث يضمّ المتحف آثاراً ثقافية وتاريخية متنوعة.
بحضور أردوغان.. متحف الحضارات الإسلامية يفتتح أبوابه غداً في إسطنبول
متحف الفن الإسلامي في تركيا / Others
7 أبريل 2022

يفتتح متحف الحضارات الإسلامية في مجمع مسجد "بويوك تشامليجا" بمدينة إسطنبول أبوابه للزوار، يوم غدٍ الجمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيشارك الرئيس أردوغان بحفل الافتتاح عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد رفقة عدد من المسؤولين الحكوميين.

وشُيّد متحف الحضارات الإسلامية في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، تضمّ أعمالاً مختارة من مجموعات قصر توب كابي ومتحف مجموعات القصور الوطنية، ومتحف الفنون التركية والإسلامية، ومتاحف الآثار في إسطنبول، ومتحف مقابر إسطنبول، ومتحف الأساسات.

ويعرض المتحف ما يقرب من 800 عمل يعكس تطور الفن الإسلامي من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر، إضافة إلى مجموعة من العناصر المعمارية والزخرفية في الفن الإسلامي، ومجسّم يصوّر الهيكل الأول للكعبة المشرفة، ووثائق عن دمشق، وغيرها من الآثار الإسلامية القيّمة.

وستتاح أمام الزوار الفرصة لرؤية آثار أقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وستارة باب الكعبة، ودفتر طفولة السلطان محمد الفاتح، وعملات من العهد العثماني، ومسابح الدراويش وسيوف السلاطين والعديد من الأعمال الأخرى.

كما يضمّ متحف الحضارات الإسلامية قطعاً أثرية فريدة من نوعها تحمل آثار ترجع لـ1200 عام، وكثير منها لم يُعرض مِن قبل.

وعن أهمية المتحف، صرح ياسين يلدز، رئيس إدارة القصور الوطنية، أن متحف الحضارات الإسلامية يُعدّ متحفاً مهماً للغاية لتركيا وجزءاً لا يتجزأ من مسجد تشامليجا، مشيراً إلى أنه بُني كمتحف بجميع أنظمته، من بنيته التحتية التكنولوجية إلى واجهاته، في سابقة مهمة لتركيا وتاريخها.

ويُعدّ المتحف مركزاً خدمياً وتعليمياً وثقافياً مهماً، حيث يضمّ مكتبة ومعرضاً فنياً وقاعة مؤتمرات، تساهم مجتمعة في إثراء مسجد تشامليجا الذي افتتحه الرئيس أردوغان في مارس/آذار 2019.

مصدر:TRT عربي
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