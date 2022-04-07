نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تصنيفاً سنوياً لأثرياء العالم 2022، والتي تضمّ 2,668 مليارديراً، بانخفاض بلغ 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصاً من القائمة، وانضمام 236 مليارديراً هذا العام.

وبشكل عام، لم تتغيّر قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير.

حيث شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديراً، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

فيما شهد الأثرياء العرب انخفاضاً في ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ53.4 مليار دولار في العام السابق.

ولم يُدرج في الأثناء المليارديرات السعوديون في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

وحافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع أسهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

أما المركز الثاني، فقد كان من نصيب الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، بثروة تُقدّر بنحو 5.1 مليار دولار.

فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

وتضمّ مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عاماً والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة "Harrods".

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقان نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة.

ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته.

ويمثّل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

أما على الصعيد العالمي، لم يشهد ملياردير ارتفاعاً في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تربّع على عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%.

وتفوّق ماسك بذلك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.