سياسة
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حفل رئاسي.. بايدن يعتزم الاحتفال بزواج حفيدته في البيت الأبيض
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظيم حفل استقبال بالبيت الأبيض، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بمناسبة زواج حفيدته نعومي. ولا تُعتبر الحفلة سابقة في تاريخ البيت الأبيض، إذ نُظّم فيه سابقاً عديد من حفلات الاستقبال المماثلة.
حفل رئاسي.. بايدن يعتزم الاحتفال بزواج حفيدته في البيت الأبيض
Biden / AP
7 أبريل 2022

ينوي الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، تنظيم حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة زفاف حفيدتهما الكبرى ناعومي بايدن.

وسيُعقد حفل استقبال لناعومي البالغة من العمر 28 عاماً، وخطيبها بيتر نيال البالغ 24 عاماً، في مقرّ إقامة الرئيس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليكون بذلك خامس حفل استقبال بمناسبة الزواج في تاريخ البيت الأبيض.

كما ستكون ناعومي بايدن خامس عروس تُزَفّ من البيت الأبيض، وقد كان آخر حفل استقبال عُقد فيه عام 2008 خلال ولاية الرئيس الأسبق جورج بوش، الذي أُقيمَ حفل لابنته جينا بوش بعد شهر من زفافها في ولاية تكساس.

أما على مستوى حفلات الزفاف، فقد استضاف البيت الأبيض 18 حفلاً عبر تاريخه، كان آخرها عام 2013 حين استضاف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حفل زفاف كبير المصوّرين في البيت الأبيض بيت سوزا، وخطيبته باتي ليس.

وكان ذلك أحد ثلاثة حفلات زفاف عُقدت في البيت الأبيض، لأزواج من غير ذوي الرئيس.

وشهد البيت الأبيض أيضاً زواج أحد الرؤساء فيه وهو على رأس عمله، وكان ذلك الرئيس غروفر كليفلاند، الذي تزوج فرانسيس فولسن عام 1886.

وللرئيس الأمريكي جو بايدن أربعة أبناء من زواجين.

توُفّيَت ابنته الأولى ناعومي عام 1972، مع أمّها في حادثة سيارة مأساوية.

أما ابنه الثاني جوزيف "بيو"، فتُوُفّي عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان.

ولا يزال الآخران على قيد الحياة، وهما روبرت بايدن من زوجته الأولى، وآشلي بايدن من زوجته الثانية.

وتُعتبر حفيدته ناعومي ابنة هنتر، التي سيعقد حفل الاستقبال احتفالًا بزواجها، واحدة من سبعة أحفاد للرئيس الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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