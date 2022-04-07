سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: سنقدِم قريباً على خطوات للتطبيع مع مصر
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، إن بلاده أقدمت على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر. مؤكداً أن الأيام  المقبلة ستشهد خطوات أخرى في هذا الشأن.
وزير الخارجية التركي: سنقدِم قريباً على خطوات للتطبيع مع مصر
جاوش أوغلو قال أيضاً إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو/أيار  / AA
7 أبريل 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ستقدم قريباً على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال جاوش أوغلو في هذا الخصوص: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال جاوش أوغلو إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو/أيار القادم.

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلاً: "صور القتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية مخزية للبشرية ولا يمكن قبولها".

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود إلى مدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو نفت هذه الاتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us