قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ستقدم قريباً على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال جاوش أوغلو في هذا الخصوص: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال جاوش أوغلو إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو/أيار القادم.

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلاً: "صور القتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية مخزية للبشرية ولا يمكن قبولها".

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود إلى مدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو نفت هذه الاتهامات.