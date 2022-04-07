سياسة
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لم يُسجّل من الحالات سوى 1%.. أكثر من ثلثي الأفارقة أُصيبوا بكورونا
كشفت منظمة الصحة العالمية أن ما يزيد على ثلثي الأفارقة أُصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وهو ما يعادل أكثر 97 مرة من حالات الإصابة المؤكدة المسجلة. ووفق المنظمة فإن المتوسط على مستوى العالم، هو ارتفاع معدل الإصابات الحقيقية 16 مرة من المؤكدة.
لم يُسجّل من الحالات سوى 1%.. أكثر من ثلثي الأفارقة أُصيبوا بكورونا
أوضحت منظمة الصحة أن تقليل عدد حالات الإصابة كان يحدث في كل مكان لكن بدرجة أقل مما كان في إفريقيا / Reuters
7 أبريل 2022

أفادت دراسة لمنظمة الصحة العالمية نُشرت الخميس أن ما يزيد على ثلثي الأفارقة أُصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو ما يعادل أكثر 97 مرة من حالات الإصابة المؤكدة المسجلة.

وخلصت الدراسة إلى أنه بحلول سبتمبر/أيلول 2021، تعرض 800 مليون إفريقي للإصابة بالفيروس والمسبب لكوفيد-19، مقارنة بعدد 8.2 مليون إصابة مسجلة في ذلك الوقت.

وأوضحت منظمة الصحة أن تقليل عدد حالات الإصابة كان يحدث في كل مكان لكن بدرجة أقل مما كان في إفريقيا. وقالت إن المتوسط على مستوى العالم، هو أن الإصابات الحقيقية أعلى 16 مرة من تلك المؤكدة.

وقالت المديرة الإقليمية للوكالة في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن تعرض القارة المرتفع للفيروس وتراجع معدلات الإصابة حالياً لا يعني أن إفريقيا يمكن أن تعلن الانتصار على كوفيد-19.

وأضافت في بيان "لا يمكن تجاهل خطر ظهور متحورات أكثر فتكاً بوسعها أن تتغلب على المناعة المكتسبة من الإصابة السابقة"، ودعت إلى زيادة الفحوص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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