أفادت دراسة لمنظمة الصحة العالمية نُشرت الخميس أن ما يزيد على ثلثي الأفارقة أُصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو ما يعادل أكثر 97 مرة من حالات الإصابة المؤكدة المسجلة.

وخلصت الدراسة إلى أنه بحلول سبتمبر/أيلول 2021، تعرض 800 مليون إفريقي للإصابة بالفيروس والمسبب لكوفيد-19، مقارنة بعدد 8.2 مليون إصابة مسجلة في ذلك الوقت.

وأوضحت منظمة الصحة أن تقليل عدد حالات الإصابة كان يحدث في كل مكان لكن بدرجة أقل مما كان في إفريقيا. وقالت إن المتوسط على مستوى العالم، هو أن الإصابات الحقيقية أعلى 16 مرة من تلك المؤكدة.

وقالت المديرة الإقليمية للوكالة في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن تعرض القارة المرتفع للفيروس وتراجع معدلات الإصابة حالياً لا يعني أن إفريقيا يمكن أن تعلن الانتصار على كوفيد-19.

وأضافت في بيان "لا يمكن تجاهل خطر ظهور متحورات أكثر فتكاً بوسعها أن تتغلب على المناعة المكتسبة من الإصابة السابقة"، ودعت إلى زيادة الفحوص.