دشّن مجموعة من المشاهير الروس، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف شركة "شانيل" الفرنسية للأزياء، بعد إعلانها دعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي عليها.

وصوّرت مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا الروس، مقاطع فيديو وهم يمزقون حقائب شانيل، احتجاجاً على تعليق الشركة نشاطاتها في روسيا.

جاء ذلك بعدما أعلنت شانيل، إيقاف بيع منتجاتها في روسيا، رداً على "الهجوم الوحشي للرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا"، وفق بيانها.

وعلى غرار عدد من العلامات التجارية العالمية الأخرى، مثل ماكدونالدز وغيرها، طلبت شانيل من موزعيها تأكيد عدم بيع منتجاتها داخل روسيا.

وقد شاركت في الحملة عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا، والمؤثرة آنا كلاشينكوفا التي حاولت شراء منتجات شانيل من الإمارات، لكنهم منعوها من شرائها لأنها روسية، فيما اتهمت مقدمة البرامج الشهيرة، والدي جي، شانيل بتأجيج الكراهية ضد بلادها، أو ما أسمته "الروسوفوبيا".

وتعبير الروسوفوبيا أو رهاب روسيا، استخدمته لأول مرة المتحدثة باسم وزارة الخارجية في موسكو ماريا زاخاروفا.