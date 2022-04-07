سياسة
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بتأييد 93 دولة.. الأمم المتحدة تعلّق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بتأييد 93 دولة مقابل رفض 24، على خلفية الهجمات العسكرية التي تشنّها القوات الروسية ضد أوكرانيا.
بتأييد 93 دولة.. الأمم المتحدة تعلّق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
تُتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا. / Reuters
7 أبريل 2022

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف.

ونال هذا القرار الذي قادته الولايات المتحدة، تأييد 93 دولة، مقابل رفض 24، مع امتناع 58 دولة عن التصويت، لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار إذ تنحصر النتيجة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروسيا وسوريا.

ورغم الضغوط التي مارستها موسكو في الأيام الأخيرة بهدف أن تصوت الدول ضد القرار، اختارت دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا والسنغال، الامتناع عن التصويت، معتبرة أن قرار تعليق عضوية موسكو "يحكم مسبقاً على نتائج لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع مارس/آذار.

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت، فيما صوتت تشيلي لصالح القرار.

وحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية، ويزيد من "عزلة" موسكو على الساحة الدولية، منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتُتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا.

من جانبها، علقت أوكرانيا قائلة إنها "ممتنة" لقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن "مجرمي الحرب" يجب ألا يكونوا ممثلين فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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