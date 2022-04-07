سياسة
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روسيا تقول إنها قد تنهي عملياتها العسكرية في أوكرانيا قريباً.. ما الشروط؟
نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، عن المتحدث باسم الكرملين قوله، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقق أهدافها، أو من خلال التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات.
روسيا تقول إنها قد تنهي عملياتها العسكرية في أوكرانيا قريباً.. ما الشروط؟
الكرملين يقول إنه قد ينهي العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة / AFP
7 أبريل 2022

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الخميس، عن إمكانية انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا، "خلال الأيام المقبلة".

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقق أهدافها، أو من خلال التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات".

وأضاف أن الوضع "يمكن حله عن طريق الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق "يعتمد بشكل كبير على اتساق الموقف الأوكراني وإلى أي مدى هم مستعدون لقبول شروط موسكو".

وعلى صعيد آخر، قلل بيسكوف من جدوى العقوبات المفروضة على بلاده، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتابع: "موسكو لا تعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديداً وجودياً لروسيا، نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، ومعتادون على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكررياً في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء تدخلها، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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