قُتل إسرائيليان، وأصيب آخرون، مساء الخميس، في عملية إطلاق نار وقعت في تل أبيب، وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ إطلاق النار وقع بشارع "ديزنغوف" في تل أبيب وأسفر عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، أنّ هناك 8 إصابات على الأقل، بالإضافة إلى القتيلين.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أنّ طائرات تابعة للسلطات الإسرائيلية تشارك بعمليات البحث عن منفذي الهجوم.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"؛ طالبت الشرطة السكان في مدينة تل أبيب، بعدم مغادرة منازلهم.

وذكر شهود عيان، سماع إطلاق عيارات نارية وسط تل أبيب، حيث قالت الشرطة إنها نشرت عناصرها.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه موجود في المقر العام للجيش الإسرائيلي، حيث يتلقى آخر المعلومات عن الهجوم الرابع خلال أسبوعين.

والأسبوع الماضي، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، النار من سيارته على جمع في بني براك، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقبل بضعة أيام من ذلك الهجوم، قُتل شرطيان في عملية إطلاق نار، تبنتها حركة الجهاد الإسلامي في الخضيرة.

وفي 22 مارس/آذار، في بئر السبع بصحراء النقب، قُتل أربعة إسرائيليين في هجوم طعناً وصدماً نفذه مدرس فلسطيني.