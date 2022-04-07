أعلن المغرب، الخميس، فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إسبانيا، ما ينهي أزمة دبلوماسية بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من إقليم الصحراء.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي عقب استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يجري زيارة للبلاد بدعوة من الملك.

وأفاد البيان أن الزيارة تأتي في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وجدد العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية تأكيد "الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق".

وجدد سانشيز، حسب البيان المغربي، التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف إقليم الصحراء، معتبراً المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

وتابع أن الاستقبال شكّل مناسبة لـ"استعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، والاقتصادية، والأمنية والثقافية".

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وقد تحسنت العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، عندما أعلنت إسبانيا أنها تدعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وهي الخطة التي ترفضها جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على هذا الإقليم منذ نحو 47 عاماً.

وعبرت البوليساريو آنذاك عن استغرابها من الموقف الإسباني، بينما أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بخصوص ما وصفته "بالانقلاب المفاجئ" في موقف إسبانيا.