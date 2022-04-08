سياسة
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قوات الأمن الإسرائيلية تقتل مُنفذ عملية تل أبيب.. من هو؟
أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قتل الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية تل أبيب مساء الخميس. وذلك بعد ملاحقته بمساعدة عناصر الشرطة والعثور عليه بمسجد بمدينة يافا.
قوات الأمن الإسرائيلية تقتل مُنفذ عملية تل أبيب.. من هو؟
  قوات الأمن الإسرائيلية تقتل مُنفذ عملية تل أبيب    / AFP
8 أبريل 2022

نقلت وسائل إعلام عبرية عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صباح الجمعة قوله إنه قتلَ فلسطينياً نفّذ عملية إطلاق نار في وقت سابق مساء الخميس، وسط مدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن الشاب الفلسطيني الذي قتل كان متحصناً داخل مسجد بمدينة يافا المحاذية لتل أبيب.

وأشارت القناة إلى أن قوات مشتركة من "الشاباك" والشرطة اشتبكت مع الشاب الفلسطيني، وهو من سكان الضفة الغربية، وأردته قتيلاً.

وأضافت "كان" نقلاً عن "الشاباك" قوله: "اتضح من التحقيق الأولي أن المرتكب يُدعى رعد فتحي حازم (28 عاماً) وهو فلسطيني من مخيم جنين، وليس لديه سوابق أمنية كما لا ينتمي إلى أي تنظيم".

والخميس أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إسرائيليَّين اثنين وإصابة 9 آخرين، بينهم إصابات خطيرة، في إطلاق نار نفذه فلسطيني في شارع "ديزنكوف" الحيوي وسط مدينة تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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