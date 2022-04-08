قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لدى بلاده معلومات تفيد بأن روسيا ارتكبت جرائم ضد المدنيين في الهجوم على أوكرانيا، فيما أعلنت النيابة العامة العثور على 26 جثة تحت الأنقاض في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لديهم معلومات تفيد بأن روسيا تسعى لإيهام العالم بأن الضحايا في مدينة ماريوبول المحاصرة قتلوا على يد الأوكرانيين وليس الجيش الروسي.

ولفت في خطاب موجه إلى الشعب الجمعة إلى استمرار الحرب الروسية على بلاده منذ 43 يوماً، وأكد أن الشعب الأوكراني يقاوم بكل شجاعة.

وأضاف: "سيُظهرون الضحايا في ماريوبول كأنهم قتلوا على يد الأوكرانيين وليس الجيش الروسي".

وتابع: "يجمعون الجثث من الشوارع، ويمكنهم استخدامها في مكان آخر، حسب سيناريوهات البروباغندا (الدعاية)".

ومضى قائلاً: "يستخدمون الجثث مستلزمات ديكور وبروباغاندا للتغطية على جرائمهم".​​​​​​​

من جهتها أعلنت النيابة العامة الأوكرانية العثور على 26 جثة بين أنقاض مبنى مدمر في كييف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شنت روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.