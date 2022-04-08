سياسة
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سنغافورة تصدر حكمها بسجن أسترالي قتل مسلماً وأصاب زوجته بزجاجة نبيذ
أصدرت محكمة قضائية بسنغافورة حكماً بسجن رجل أسترالي تسبب في قتل رجل مسن وإصابة زوجته برميهما بزجاجة نبيذ. وفيما يرفض المحامون تفسير الحادثة بدوافع دينية اعترف الجاني بأنه ارتكب الجريمة انتقاماً من هجمات بالي وملبورن التي قتل فيها كثير من الأستراليين.
سنغافورة تصدر حكمها بسجن أسترالي قتل مسلماً وأصاب زوجته بزجاجة نبيذ
سنغافورة تسجن أستراليا لقتله مسلماً وإصابته زوجته بزجاجة نبيذ / Others
8 أبريل 2022

قضت محكمة في سنغافورة اليوم الجمعة بسجن رجل أسترالي خمس سنوات ونصف لقتله رجلاً سنغافورياً مسناً وإصابته زوجته بعدما رماهما بزجاجة نبيذ، فيما وصفه القاضي بأنه عمل عدائي تجاه المسلمين.

وأُدين أندرو جوسلينج "بالتسبب في الوفاة وإلحاق أذى شديد جراء تصرف متهور" لإلقائه زجاجة نبيذ على مجموعة من الأشخاص يسكنون في طابق أسفل منه، حيث أصاب رجلاً يبلغ من العمر 73 عاماً وقتله عام 2019. وارتدّت الزجاجة وأصابت كتف زوجة الرجل.

وقال القاضي فيكتوريو: "أتفق مع الادعاء بأن الجريمة الحالية تنطوي على عنصر إظهار العداء الديني تجاه المسلمين".

وأضاف: "مثل هذه الجرائم يمكن أن تقوِّض بشكل خطير الوئام العرقي والديني في سنغافورة ويجب عدم التسامح معها ويجب التعامل معها بحزم".

وتعد سنغافورة دولة متعددة الأعراق يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، منهم نحو 16% مسلمون، وتضم طائفتين بوذية ومسيحية أكبر. وغالبية سكانها من أصل صيني مع وجود أقليات كبيرة من العرقين الملايو والهندي، وفقاً لتعداد عام 2020.

وجرى تحديد هوية الضحيتين على أنهما مسلمان من عرق الملايو.

وأُبلغت المحكمة بأن جوسلينج اعترف خلال التحقيق بأنه كان "غاضباً ومستاء" من هجمات المتشددين الإسلاميين في بالي وملبورن التي قتل فيها كثير من الأستراليين، وأراد "ترويع" المجموعة بعدما عرف أنهم مسلمون.

وذكر ممثلو الادعاء أن جوسلينج الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، هرب وهو يصرخ "بعبارات فظة وبذيئة ذات صبغة دينية" بشأن المسلمين.

وأضاف أن أفعاله كان لها "أثر في إثارة القلق في سنغافورة بخاصة بين السكان المسلمين على نطاق أوسع" وأظهرت عداء دينياً.

وقال محامو جوسلينج إن الكحول ربما أفقدته صوابه مستشهدين بتقرير نفسي، ودفعوا بأنه من المستبعد أن يكون تصرف بدوافع دينية وأضافوا أنه ينوي استئناف الحكم.

وسيبدأ تنفيذ حكم السجن بأثر رجعي اعتباراً من أغسطس/آب 2019 عندما جرى احتجاز جوسلينج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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