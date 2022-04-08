بيئة
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موزمبيق تدعو لقتل التماسيح والحد من تكاثرها.. ما السبب؟
دعت السلطات في موزمبيق المواطنين لقتل التماسيح من أجل الحد من تكاثرها، بعد قتل 8 أشخاص إثر تعرضهم لهجمات منها خلال العام الجاري.
موزمبيق تدعو لقتل التماسيح والحد من تكاثرها.. ما السبب؟
التماسيح في موزمبيق / Others
8 أبريل 2022

دعت السلطات في موزمبيق المواطنين لجمع بيض التماسيح من أجل تقليل تكاثرها، وذلك بعد تسببها بمقتل 8 أشخاص في البلاد.

ودعت السلطات لقتل التماسيح للحد من تكاثرها بعد قتل 8 أشخاص إثر تعرضهم لهجمات منها العام الجاري بمقاطعة مانيكا قرب الحدود مع زيمبابوي.

ووفق ما صرح رافائيل منجات المدير الإقليمي لشؤون البيئة في البلاد ستعمل السلطات على تكليف إحدى الشركات بجمع بيض التماسيح لتقليل تكاثرها.

ووقعت معظم هجمات التماسيح على شاطئ النهر في مقاطعات موسوريز وماندوزي وماتشاز.

وقال منجات إن الزواحف تشكل خطراً على حياة الناس خصوصاً الذين يعيشون بالقرب من ضفتي النهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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