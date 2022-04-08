سياسة
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آخر رمز للتعاون.. كوريا الشمالية تهدم فندقاً مملوكاً لجارتها الجنوبية
قالت وكالة أسوشيتد برس إن كوريا الشمالية هدمت فندقاً مملوكاً لجارتها الجنوبية في منتجع كوري شمالي كان أحد آخر رموز التعاون بين الكوريتين.
آخر رمز للتعاون.. كوريا الشمالية تهدم فندقاً مملوكاً لجارتها الجنوبية
السلطات في كوريا الشمالية تهدم فندقاً مملوكاً لجارتها الجنوبية على أراضيها / Others
8 أبريل 2022

هدمت السلطات في كوريا الشمالية فندقاً مملوكاً لجارتها الجنوبية على أراضيها، كان يعدّ آخر رمز مشترك للتعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن "كوريا الشمالية تهدم فندقاً مملوكاً لكوريا الجنوبية في منتجع كوري شمالي كان أحد آخر رموز التعاون بين الكوريتين".

وأضافت الوكالة نقلاً عن مسؤولين في كوريا الجنوبية دعوتهم جارتهم الشمالية لوقف ما سمَّوه عملية التدمير ”أحادية الجانب”.

والأربعاء الماضي قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن الحكومة الكورية الجنوبية طلبت رسمياً من بيونغيانغ الأسبوع الماضي تقديم تفسير لعزمها هدم فندق سياحي بمنطقة جبل كومجانج في كوريا الشمالية، بنته شركة كورية جنوبية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الوزارة قالت إن سول تواصلت مع بيونغ يانغ عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين.

وأوضحت الحكومة أن سول طلبت من بيونغ يانغ العودة إلى طاولة المفاوضات بهذا الشأن.

وتوترت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، إذ ذكر المبعوث الأمريكي المكلف شؤون كوريا الشمالية سونغ كيم الأربعاء الماضي أن بيونغ يانغ تتجاهل مبادرات الولايات المتحدة لإجراء محادثات وقد تكون تخطط لأول تجربة للأسلحة النووية منذ قرابة خمس سنوات، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي.

مصدر:AP
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