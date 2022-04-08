سياسة
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بتهمة "التآمر على الدولة".. محكمة عسكرية بتونس تقضي بسجن صحفي وبرلماني
أصدرت محكمة عسكرية بتونس الجمعة قراراً بسجن الصحفي عامر عياد والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي الذين وجهت إليهما العديد من التهم تتعلق أساساً "بالتآمر على الدولة". ووفق ما أكده محامي المتهمين، فإن القرار لا يزال أولياً وقابلاً للطعن.
بتهمة "التآمر على الدولة".. محكمة عسكرية بتونس تقضي بسجن صحفي وبرلماني
محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن صحفي وبرلماني / AA
8 أبريل 2022

قضت محكمة عسكرية بتونس الجمعة حكماً بسجن الصحفي عامر عياد والنائب البرلماني عبداللطيف العلوي، وفق محامي المتهمين.

وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر فيسبوك إن "المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أشهر". من دون تفاصيل أكثر.

ولم يوضح المحامي الاتهامات الموجهة إلى الاثنين، كما لم تصدر أي إفادات رسمية بشأنهما حتى الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش. ويعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي عياد عقب توقيف دام نحو 7 أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قررت المحكمة العسكرية بتونس توقيف النائب العلوي عن "ائتلاف الكرامة" على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي عيّاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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