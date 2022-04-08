قضت محكمة عسكرية بتونس الجمعة حكماً بسجن الصحفي عامر عياد والنائب البرلماني عبداللطيف العلوي، وفق محامي المتهمين.

وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر فيسبوك إن "المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أشهر". من دون تفاصيل أكثر.

ولم يوضح المحامي الاتهامات الموجهة إلى الاثنين، كما لم تصدر أي إفادات رسمية بشأنهما حتى الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش. ويعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي عياد عقب توقيف دام نحو 7 أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قررت المحكمة العسكرية بتونس توقيف النائب العلوي عن "ائتلاف الكرامة" على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي عيّاد.