سياسة
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منظومة S-300 لكييف والكرملين يعلن عن "نهاية وشيكة" للهجوم على أوكرانيا
أعلنت سلوفاكيا تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ S-300 الروسية للدفاع الجوي، فيما قال الكرملين إن الهجوم على أوكرانيا قد ينتهي "في المستقبل القريب" نظراً إلى تحقيق أهدافه.
منظومة S-300 لكييف والكرملين يعلن عن "نهاية وشيكة" للهجوم على أوكرانيا
منظومة اس 300 الروسية / Others
8 أبريل 2022

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ S-300 الروسية للدفاع الجوي، فيما قال الكرملين اليوم الجمعة إن ما تصفها روسيا بأنها "عملية خاصة" في أوكرانيا قد تنتهي "في المستقبل القريب" لأن أهدافها تتحقق وبفضل الجهد الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس.

وأكد هيجر في تغريدة عبر تويتر صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام المحلية إزاء تزويد بلاده أوكرانيا بمنظومة S-300.

وقال هيجر: "أريد تأكيد صحة أنباء منح المنظومة لأوكرانيا"، مضيفاً أن الشعب الأوكراني "يدافع عن سيادة بلاده وعنا بشجاعة".

وأضاف أن من واجب بلاده التحرك إزاء مقتل المدنيين نتيجة الهجمات الروسية ومساعدة أوكرانيا.

بدوره قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة إن الدعم المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي سيتغير إذا تغيرت التكتيكات التي تستخدمها موسكو في الحرب.

وقال والاس للصحفيين خلال زيارة لرومانيا: "إذا تغيرت تكتيكات الروس فإن ما نقدمه لهم (أوكرانيا) سيتغير أيضاً".

من جانبه ذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تدرك أن بعض البلدان التي حاولت تبني موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت أمس الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وعلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عضوية روسيا في المجلس بسبب تقارير عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" في أوكرانيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى إعلان انسحابها من المجلس.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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