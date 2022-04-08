افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، متحف الحضارات الإسلامية، في مسجد تشامليجا الكبير في الضفة الآسيوية من إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة خلال الافتتاح: المتحف الجديد يعكس تاريخ إسطنبول، وهيكلها الجغرافي والثقافي، ويليق بهذه المدينة كثيراً.

وأشار أن زوار المتحف سيدركون أن العلم والحكمة هما المؤسس الحقيقي للحضارات.

ومتحف الحضارات الإسلامية جرى تشييده في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع. ويعرض ما يقرب من 800 قطعة فنية تعكس تطور الفن الإسلامي من القرن السابع إلى القرن الـ19

كما يعرض المتحف فن النسيج التركي والأعمال المنسوبة إلى النبي، المعمار والزخرفة في الفن الإسلامي، والهيكل الأول الكعبة المشرفة، ووثائق دمشق، والقرآن الكريم ومتعلقاته.